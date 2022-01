Vocalista da Mastruz com Leite revela o que levou abusador dormir em seu quarto na noite do crime

A vocalista da Mastruz com leite, Larissa Ferreira, que revelou ter sido abusada sexualmente por um colega de banda, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (5), para explicar aos seguidores o motivo do suspeito ter dormido em seu quarto. Isso porque a moça tem sido muito questionada pelos internautas sobre o fato do rapaz ter dividido o cômodo com ela e Jean, o esposo dela e baterista do grupo. As informações são da Revista Quem.

Durante o relato de assédio, divulgado na última terça-feira (4), Larissa contou que ela e o marido tinham chegado de viagem e estavam cansados e, por isso, caíram no sono. No entanto, ainda na madrugada, a vocalista começou a sentir toques não consentidos pelo suspeito, o que configura um abuso.

Nos stories, a cantora explicou, que no dia do estupro, o casal teria convidado o abusador para ir até um cômodo da casa que tinha televisão para mostrar uma música e foi quando tudo ocorreu. "A gente queria mostrar uns vídeos do YouTube para a pessoa, só que eu não tenho TV na minha sala. A única TV que tenho em casa é no meu quarto. A rede da Sofia [onde o abusador dormiu] já estava armada porque meu marido passa mais tempo na rede do que na cama. A gente estava falando sobre música, esse foi o motivo da pessoa entrar no nosso quarto. Como a rede estava armada, a gente falou 'senta aí'. Normal", iniciou o desabafo.

(Reprodução/ Instagram)

"Senti uma pessoa tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. A pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho. Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento”, acrescentou, dizendo que não reagiu por medo do que o marido poderia fazer.