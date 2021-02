Vizinhos reclamam de culto na casa de Nego do Borel

Nego do Borel não está agradando seus vizinhos. Pelo grupo do WhatsApp, os moradores do condomínio de luxo na Barra da Tijuca, onde o cantor mora, se mostraram insatisfeitos com o artista. Os motivos das reclamações são os cultos que vêm acontecendo na mansão.

"Qual decibéis é permitido para culto? E qual tempo estimado para acabar? Na casa do Nego do Borel começou um ao meio-dia e uma gritaria em meio a 'aleluia' e 'senhor' que entra em todos os cômodos da casa. Teve até um momento de fogos de artifício no terreno vazio ao lado. Nunca vi isso", escreveu um dos moradores.

O músico, por meio de sua assessoria, esclareceu que neste fim de semana comemorou o aniversário da mãe com um culto em casa e que jamais teve a intenção de incomodar a vizinhança.

"Este domingo (14) foi muito especial para mim, por mais uma vez poder comemorar o aniversário da minha mãe com ela, que é a pessoa mais importante da minha vida e a quem eu devo tudo sempre. E decidi extravasar toda essa felicidade e gratidão numa reunião de família, com a presença de um pastor, já que somos religiosos e dedicamos toda honra e toda a glória a Deus. Foi um momento muito abençoado e feliz, sem aglomerações e respeitando as recomendações de segurança contra a Covid-19 e também as regras do condomínio. Nosso objetivo, de jeito nenhum, foi incomodar alguém e sim levar paz e conforto, além de agradecer. Peço desculpa para quem se sentiu incomodado", disse o funkeiro.