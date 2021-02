Viviane Araújo exibe corpo escultural em praia da Bahia

Viviane Araújo, que está em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia, se divertiu em um balanço no pós-praia. Com os cabelos ainda molhados do mar e de biquíni preto, a rainha de bateria do Salgueiro curtiu o brinquedo em um série de cliques registrados no Instagram. “Balancinho”, brincou Vivi.

A atriz está aproveitando para valer seu período de férias na Bahia. A musa tem compartilhado mais alguns cliques no cenário de Maraú, chamando o lugar de “Paraíso” na legenda.

Momentos mais tarde, ela postou outra foto no local, dessa vez descansando de mãos dadas com o noivo, Guilherme Militão, aproveitando para se declarar ao amado: “Onde há amor... há paz. Onde há paz... há fé. Onde há fé, há Deus... E onde há Deus, nada faltará! Te amo”, escreveu na legenda.

Viviane revelou em janeiro que estava noiva, sem dar detalhes sobre o pedido. Ela confirmou que os dois devem ser casar em breve e afirmou ter ainda o sonho de ser mãe.

Aproveitado o verão com gosto. Nos últimos meses ela já passou por Búzios, no Rio, e por outros pontos da Bahia, muitas vezes ao lado do amado.