Viúva revela surpresa de MC Kevin para o Dia dos Namorados: ‘Só a morte separa’

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, revelou uma surpresa deixada pelo cantor para o Dia dos Namorados. O funkeiro teria agendado uma mensagem para a amada, além da visita de um carro som. As informações são da UOL.

"Minha doutora, a gente briga mas eu te amo, esquece. Nesse momento você está deitada do meu lado no quarto, vivendo um sonho junto comigo, sendo a mulher da minha vida, não me largou um minuto. Te amo, amor, quero você para sempre comigo... Agora só a morte separa", diz um trecho da carta.

(Reprodução)

No Dia dos Namorados, a viúva visitou o túmulo do cantor e compartilhou a experiência: "Nunca imaginei ter que vir aqui para falar o quanto eu te amo. Feliz Dia dos Namorados, esse ano só pude te presentear com flores, mas um dia te encontro. Te amo, meu menino", escreveu ela.