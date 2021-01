Vitória Strada se derrete por Marcella Rica de biquíni: 'É linda a minha noiva'

A atriz Vitória Strada se derreteu pela noiva, Marcella Rica, em uma foto que ela publicou de biquíni no Instagram. As duas atrizes estão curtindo férias na Bahia e têm compartilhado com seus seguidores alguns registros da viagem -- em que estão acompanhadas por Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello.

"Metade de mim é gratidão, a outra é camarão", brincou Marcella, ao postar o clique em sua rede social. "Mas é linda a minha noiva!", declarou Vitória nos comentários.

As atrizez ficaram noivas durante a virada de ano. Quem fez o pedido foi Marcella, que contou para a Quem que já tinha tudo planejado para fazer o pedido de casamento em uma viagem que pretendiam fazer. Com a pandemia, os planos da atriz mudaram, que conseguiu preparar toda a surpresa para Vitória. "Ela não desconfiou de nada. E demorou para entender quando fiz o pedido", diverte-se Marcella.