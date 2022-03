Viih Tube e ex-namorado são flagrados em clima de romance; veja o vídeo

Lipe Ribeiro expôs Viih Tube, ela respondeu e em seguida aproveitou sua vida de solteira no Lollapalooza e beijou o ex-BBB Rodrigo Mussi. Sem se preocupar com críticas, a youtuber curte sua juventude.

Porém, Viih Tube apareceu em momento íntimo com seu ex, Bruno Magri, nesta segunda-feira, 28. Em festa que reuniu influenciadores, ela precisou lidar com esse encontro.

Para quem não lembra, os dois namoraram por três anos, no período em que ela estava confinada no BBB21. O fim do namoro se deu após traições dele.

Nas imagens, gravadas por Nilson Neto, o ex-casal aparece conversando bem próximo e rindo bastante. Não se sabe o que ocorreu depois, mas a internet tratou de dizer para Viih não reatar com ele.