Viih Tube faz tatuagem escolhida pelo público no Lollapalooza; veja qual foi

Viih Tube mostrou que é uma mulher de palavra! O público escolheu e ela cumpriu com o combinado: não só fez uma tatuagem escolhida pelos internautas, como deixou para descobrir qual desenho apenas depois de pronto. As informações são do GShow.

"Tive que escolher um lugar atrás para tatuar, porque não sei qual desenho ganhou. Então, vai ser surpresa!"

Tudo começou quando a repórter especial do Gshow no Lolla recebeu de braços abertos a sugestão de fazer uma tatuagem selecionada entre os fãs dela. Uma enquete foi iniciada no sábado (26), com três possibilidades.

Com 49,68%, a palavra ART foi a grande vencedora, seguida pelo desenho de uma granada, que recebeu 29,03% dos votos do público e, em último, ficou a lâmpada, que teve apenas 21,29% da preferência popular.

"Eu amei! Ficou linda, muito delicada. Era a minha favorita. Obrigada", agradeceu Viih. "Agora vou fazer arte e bagunça. Obrigada por entrarem nessa loucura comigo".

Veja como ficou: