Viih Tube diz que teve partes íntimas tocadas por várias pessoas ao sair de camarote da Sapucaí

A ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais para denunciar que foi apalpada nas partes íntimas, por várias pessoas, no momento em que saída de um camarote da Avenida Marquês da Sapucaí, de onde acompanhou o desfile das escolas de samba do Carnaval carioca, na madrugada de hoje, sábado, 23.

Ela escreveu: "Perdi a conta de quantas mãos estavam tocando nas minhas partes íntimas, fiquei mega desconfortável, juro, tô travada ainda!". E completou: "É desrespeito. Por favor, de coração! Tô morrendo de vergonha!".