Veja os participantes do BBB 22 que se destacaram no Carnaval

Carnaval e Big Brother Brasil sempre andaram lado a lado, afinal, a festa é uma das maiores paixões dos brasileiros. Para quem não lembra, a paraense Mirla, no BBB 9, atendeu o Big Fone e ganhou um presentão.

Ela foi para o Carnaval de Salvador. A paraense chamou seu amigo de confinamento Ralf e juntos curtiram o trio elétrico da cantora Cláudia Leitte.

Neste Carnaval de 2022, que foi bastante falado no BBB 22, teve suas peculiaridades. Além de ocorrer em abril, tinha brother que só falava em sair do programa para aproveitar a Sapucaí no Rio de Janeiro.

1 – Pedro Scooby

No dia 22 de abril, iniciaram os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, quem estava lá era Pedro Scooby, que deixou o reality um dia antes. O surfista revelou o quanto gosta da festa e era felicidade pura na avenida. “Sou apaixonado pelo Carnaval. Nos últimos dez anos eu nunca perdi um. Estava sofrendo lá na casa do "BBB". No final de fevereiro eu comecei a ficar tenso. Sou Mocidade de coração e queria viver esse momento. Eu sai do ‘BBB’ bem no limite, acho que os deuses do carnaval conspiraram para eu estar aqui”, disse em entrevista.

2 – Douglas Silva

O BBB 22 liberou um dia de desfile das escolas de samba para os brothers. Douglas Silva era o mais animado entre eles. Enquanto Eliezer, Arthur Aguiar e Paulo André dormiam, DG ficou na frente da televisão, aproveitando os comes e bebes, e curtindo as atrações.

Porém, o que mais chamou atenção foi o samba no pé dele. Animadíssimo, com um colar de flores e um chapéu na cabeça, ele não deixou a desejar e sambou com maestria na sala da casa do BBB. Claro que o vídeo viralizou na web.

3 - Natália Deodato

Natália Deodato saiu do BBB 22 com um surpresa: ia ser destaque pela Beija-Flor.

A sister que revelou dentro da casa seu amor pelo Carnaval, já saiu do BBB com uma bandeira da escola de samba e com uma faixa simbólica de rainha da bateria.

A Bad Nat foi destaque no carro alegórico "Escrevivências", o quarto a entrar na Avenida, fechando o primeiro dia de Grupo Especial do sábado. Com pedraria, plumas e predominância da cor rosa, a fantasia da ex-sister era puro glamour.

4 - Gustavo Marsengo

Gustavo Marsengo continua fazendo comentando o BBB 22. Nem no seu momento de lazer ele deixou de alfinetar Arthur Aguiar, que pode ser o campeão do reality. Curtindo o Carnaval do RJ nos camarotes da Sapucaí, o Malvadão mandou logo a sua “direta” para o ex-Rebelde.

Quando tocou a música "Maneiras", ele dedicou a parte "tem gente que vive chorando de barriga cheia", à Arthur.

"Essa vai pro Arthur, hein", disse.

5 – Maria

Se para os participantes acima o Carnaval foi pura folia, Maria não pode dizer o mesmo. Sister que foi expulsa do BBB 22 foi furtada ao chegar na Sapucaí. A atriz teve seu celular e carteiras levados ao chegar na porta de um camarote.

“Posso nem ser furtada em paz que vira notícia, gente, que saco”, escreveu. “Tá tudo bem, galera. Foi só um susto enquanto a galera tirava foto comigo”, explicou ela.