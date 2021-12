Vídeo: Xanddy interrompe show após gestos obscenos de secretário da BA

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, se viu em uma situação nada confortável em um show realizado no último final de semana. Ele estava em Itacaré, na Bahia, quando precisou interromper sua apresentação. As informações são do UOL.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o cantor parece reprovar a postura de um secretário da cidade. "Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, gente", diz Xanddy, no fundo do palco.

O artista diz que o secretário de Comunicação estava fazendo gestos obscenos em direção ao palco.

“Secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim. Isso é postura? Isso é postura? Se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é o primeiro a ter que se dar ao respeito, rapaz”, disse Xanddy.

Ao virar para o público, o cantor explicou o que ocorreu: "Desculpa, gente. A gente vem no maior respeito com vocês, e esse senhor já estava ali, eu estava incomodado. E agora ele subiu e veio aqui tumultuar tudo."

O UOL entrou em contato com o secretário Edínio José Ferreira Camargo, o acusado de fazer os gestos obscenos, mas não teve resposta.