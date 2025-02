VÍDEO: Sammy relembra polêmica de’ traição’ envolvendo Ed Gama em post na web

A influenciadora digital Sammy Sampaio mencionou, em uma publicação recente no Instagram, uma polêmica de traição envolvendo seu ex, Ed Gama. Ao participar de uma trend, ela afirmou ter sido acusada injustamente e destacou que o ex-companheiro alcançou reconhecimento profissional após a repercussão do caso.

Assista:

“Nós ouvimos, mas não julgamos… Um ex meu já falou que traí ele, sendo que ele sabe que é mentira, eu tenho provas, mas eu fiquei quieta e hoje ele ganhou fama com isso e trabalha na Globo”, declarou Sammy no vídeo.

Relembre

O episódio ao qual ela se refere ocorreu em 2021, quando Ed Gama afirmou, durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, que teria sido traído por Sammy e que ela o teria trocado por Pyong Lee.

“Eu era casado com essa menina [Sammy] e ela ‘também casou’ com o Pyong ao mesmo tempo. Não sei se houve uma transição, se houve uma hipnose, mas eu fiquei sabendo disso tudo pelos sites de fofoca”, disse Ed na época.