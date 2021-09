Sammy Lee recebe alta após ser internada com inflamação aguda

A influenciadora digital Sammy Lee, ex-mulher de Pyong Lee, recebeu alta hospitalar neste sábado (18), e compartilhou o momento com os fãs em seu Instagram. Ela publicou uma foto nos Stories, em que aparece com o braço direito em uma tipoia ortopédica e carregando um buquê de flores. Sammy havia sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada da última quarta-feira (15), após sentir fortes dores no braço. Ela passou por uma série de exames, e foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo.

Na tarde de sexta-feira (17), Sammy mostrou agulhas em seu braço e na testa, indicando que estava fazendo um tratamento com acupuntura. "Lidando com ansiedade, estresse e depressão, Sammy está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas, fazendo uso de remédios controlados", informou a assessoria em comunicado, no dia da internação.