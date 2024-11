VÍDEO: mulher de Jottapê, ator de 'Sintonia', dá à luz dentro do carro

O cantor Jottapê usou as redes sociais, na manhã deste sábado (2/11), para anunciar o nascimento de seu segundo filho, Samuel, que veio ao mundo no carro enquanto ele e a esposa, Estefany Boro, estavam a caminho do hospital.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o Jottapê, que é ator da série ‘Sintonia’, da Netflix, mostrou parte do momento do nascimento de Samuel. Nas imagens, Estefany aparece recebendo o bebê no banco traseiro do veículo parado em um acostamento.

“E finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo, Samuel. Ele não quis esperar chegar no hospital e tornou esse momento eterno em nossas vidas”, escreveu o artista na legenda do post. O casal também é pai de Athena, de um ano.