VÍDEO: Manu Chao canta Sinhá Pureza de Pinduca e celebra o carimbó em passeio de barco

O músico francês Manu Chao compartilhou em suas redes sociais, na última sexta-feira (13/12), um vídeo em que aparece cantando a música 'Sinhá Pureza', do cantor e compositor paraense Pinduca. No registro, o artista se refere a Pinduca como ‘capitão’. Assista:

O vídeo foi gravado durante um passeio de barco noturno, no qual Manu Chao, acompanhado de outras pessoas, se diverte ao som do ritmo nortista. A cena evidencia a força e a abrangência do carimbó, que vem conquistando novos públicos e atravessando fronteiras geográficas.