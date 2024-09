Vídeo: Bon Jovi ajuda a salvar mulher que queria se atirar de ponte nos EUA

O cantor Jon Bon Jovi ajudou a salvar uma mulher que estava prestes a pular de uma ponte em Nashville, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (10/09). O episódio aconteceu enquanto o astro gravava um clipe na ponte John Seigenthaler, no estado do Tennessee.

Segundo a polícia metropolitana de Nashville, a mulher não identificada estava do outro lado da grade de segurança quando foi abordada pelo cantor. Em um vídeo divulgado pelas autoridades, Bon Jovi aparece acompanhado de uma equipe de filmagem no local. O cantor se aproximou da mulher com outra testemunha e iniciou uma conversa com a jovem que estava prestes a se jogar.

Após alguns minutos de diálogo, Jon Bon Jovi e a outra pessoa ajudaram a mulher a pular de volta para a passarela, onde eles compartilharam um abraço. A ação foi flagrada por uma câmera de vigilância na ponte.

Policiais e bombeiros chegaram ao local logo após o incidente e agradeceram ao cantor e à mulher que o auxiliou na intervenção. O episódio chamou atenção nas redes sociais, onde o cantor está sendo celebrado como um 'herói'.