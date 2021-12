VÍDEO: Influencer paraense sofre racismo dentro de loja em São Paulo e desabafa na web

Palloma Correa, influencer paraense passou por uma situação de racismo, nesta terça-feira (30), em São Paulo.

Ela, que estava acompanhada de uma amiga, entraram em uma loja e enquanto ela olhava os produtos, uma senhora que estava na companhia de duas adolescentes, teve a pior das reações.

"Ela pegou as filhas e saiu correndo da loja. Me olhou com nojo, como se eu fosse um bicho. Ela deixou tudo pra trás: as compras e até o dinheiro. As vendedoras correram na loja atrás dela para levar a sacola e o troco", desabafou Palloma.

No vídeo é possível ouvir a amiga da influencer indagando a mulher: "Você tá com medo dela, saiu puchando as filhas. Parece que ficou com nojo e medo". Logo em seguida, a senhora, que estava aparentemente desconcertada e com pressa, respondeu: "impressão sua". Ela também disse que tinha uma pessoa esperando ela do lado de fora da loja.

A criadora de conteúdo foi até as redes sociais e fez um relato emocionado: "Todo mundo da loja viu e ninguém fez nada. Saí da loja e a única pessoa que perguntou se estava bem foi um flanelinha. Eu vim pra cá por trabalho e pela minha imagem, e eu fui julgada pela minha imagem", disse chorando nos stories.

Logo em seguida, as redes tomaram conta da situação e começaram a dar apoio a Palloma. Muitos com mensagens de força e coragem, subindo a #racismonão.