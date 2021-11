VÍDEO: Henrique chora ao ouvir cantora com voz parecida com Marília Mendonça

A cantora Clara Garcia chamou atenção do público e emocionou a todos ao se apresentar no show da dupla Henrique e Juliano, em Araguaína, no Tocantins. O motivo? A semelhança entre a voz da artista com a de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo, no último dia 5 de novembro. As informações são da Revista Quem.

Em um vídeo que Clara compartilhou em suas redes sociais, Henrique aparece às lágrimas ao escutar a jovem cantar um single de Marília. Percebendo a comoção, a moça vai até o cantor e o abraça. Confira:

"Hoje quero agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade de conhecer vocês, e dividir esse momento tão lindo e emocionante que foi homenagear a mulher que sempre seremos fãs! Vocês são pessoas por quem me inspiro mais a cada dia, pela humildade, carisma, carinho e respeito com qualquer pessoa. Quero agradecer a esse público, que energia maravilhosa, vocês são incríveis, me receberam muito bem e só tenho a agradecer", agradeceu Clara, em uma publicação.