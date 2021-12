Vídeo: Geisy Arruda desabafa sobre date com humorista

No "Foi Mau", de Maurício Meirelles, da última segunda-feira, 6. Geisy Arruda contou alguns detalhes de sua vida amorosa. A modelo e autora de livros com contos eróticos, não esqueceu dos dates ruins, como contou o Cena Pop.

“Quando você sai com um humorista para um encontro você [já] acha que ele é engraçado, divertido…E aí ele é muito chato e mal-humorado”, confessa. “Famoso não rende no sexo. Humorista é pior ainda, é um povo ruim de cama. Toda regra você tem que provar três vezes para falar”, garante Geisy, sem citar nomes.

A modelo contou ainda sobre a sua participação em "A Fazenda". Geisy fez parte do elenco da terceira edição do reality. "Eu era uma menina, tinha 19 anos, me importava muito em ser aceita. Pensava: 'Será que as pessoas vão gostar desse meu jeito? Tenho que me polir um pouco'", declara ela, hoje aos 32 anos.

A celebridade faz parte do OnlyFans desde outubro deste ano. A plataforma entrega conteúdo adulto aos assinantes. Ao entrar na rede social, ela não passou a publicar nada durante um período até amadurecer a ideia, porém, começou a ganhar seguidores e percebeu que a oportunidade podia lhe render uma fonte de renda.

"Quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only mesmo sem conteúdo e 300 dólares na minha conta, não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa, foi impossível resistir”, disse ela sobre seu perfil na plataforma.

Com nudez, fantasias eróticas e até abordando alguns fetiches, atualmente a modelo já produziu muitos conteúdos para os seus assinantes. Três ensaios temáticos já foram entregues. “É uma sensação divertida, como posar nua toda semana. Quero enlouquecer homens e mulheres, usar meu conhecimento como escritora, minhas histórias, meus relatos, para o mercado do Only”, disse ela.

Veja a entrevista:

http://<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PqbMdyV7hVA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>