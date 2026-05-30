Vídeo de Lamine Yamal errando o próprio nome em desafio de pronúncia viraliza no TikTok

O atacante Lamine Yamal, que joga pelo FC Barcelona e pela seleção da Espanha, movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo em sua conta oficial no TikTok. O jogador espanhol utilizou um filtro da plataforma focado em testar o conhecimento dos usuários sobre a pronúncia correta do nome de atletas do futebol internacional.

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Durante a gravação do desafio, o atacante acertou em sequência as pronúncias dos nomes de Messi, Haaland e Mohamed Salah. Logo após os três atletas, a plataforma exibiu a foto do próprio jogador vestindo a camisa do Barcelona.

Contudo, ao tentar validar a fala de seu próprio nome na tela, o atleta não atingiu a reprodução sonora exigida pelo sistema. Sem conseguir a validação da ferramenta dentro do tempo limite estipulado pelo aplicativo, o jogador encerrou a dinâmica sem a pontuação máxima, gerando interações e comentários dos seguidores a respeito do erro com o próprio nome no jogo virtual.

Só no Tik Tok, Yamal, tem quase 52 milhões de seguidores. O vídeo em questão teve mais de 10 milhões de curtidas.