Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal'

Neymar rasgou elogios a Lamine Yamal em entrevista ao canal Ziggo Sport, posicionando o jovem do Barcelona em um patamar raríssimo no futebol mundial. O brasileiro afirmou que o atacante de 18 anos já pode ser comparado a grandes nomes da história pelo destaque precoce.

"Eu realmente acredito que ele é uma das maiores sensações adolescentes que o futebol já viu. Teve o Messi, teve eu… mas o que esse garoto está fazendo aos 18 anos é simplesmente irreal", disse Neymar.

O camisa 10 comentou a eliminação do Barcelona na Champions League contra o Atlético de Madrid. Ele demonstrou empatia por Yamal, destacando que o jovem se dedicou intensamente na competição.

Neymar projeta futuro para Lamine Yamal

Apesar da queda europeia, Neymar mostrou confiança no futuro de Yamal. O brasileiro projetou conquistas importantes, esperando que o jovem vença a Champions League no próximo ano e, quem sabe, o Ballon d'Or.

O jogador reforçou a admiração por Lamine Yamal, indicando que acompanhará de perto a trajetória do atacante. "Ele é especial. Um daqueles jogadores por quem eu sempre vou torcer", afirmou.

Lamine Yamal em números no Barcelona

Principal nome do Barcelona na temporada, Lamine Yamal soma 44 jogos, com 23 gols e 17 assistências. O time catalão lidera o Campeonato Espanhol com folga sobre o Real Madrid.