Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Craque brasileiro destaca talento de Lamine Yamal e aponta que jovem do Barcelona pode conquistar prêmios importantes Estadão Conteúdo 18.04.26 11h36 Neymar rasgou elogios a Lamine Yamal em entrevista ao canal Ziggo Sport, posicionando o jovem do Barcelona em um patamar raríssimo no futebol mundial. O brasileiro afirmou que o atacante de 18 anos já pode ser comparado a grandes nomes da história pelo destaque precoce. "Eu realmente acredito que ele é uma das maiores sensações adolescentes que o futebol já viu. Teve o Messi, teve eu… mas o que esse garoto está fazendo aos 18 anos é simplesmente irreal", disse Neymar. O camisa 10 comentou a eliminação do Barcelona na Champions League contra o Atlético de Madrid. Ele demonstrou empatia por Yamal, destacando que o jovem se dedicou intensamente na competição. Neymar projeta futuro para Lamine Yamal Apesar da queda europeia, Neymar mostrou confiança no futuro de Yamal. O brasileiro projetou conquistas importantes, esperando que o jovem vença a Champions League no próximo ano e, quem sabe, o Ballon d'Or. O jogador reforçou a admiração por Lamine Yamal, indicando que acompanhará de perto a trajetória do atacante. "Ele é especial. Um daqueles jogadores por quem eu sempre vou torcer", afirmou. Lamine Yamal em números no Barcelona Principal nome do Barcelona na temporada, Lamine Yamal soma 44 jogos, com 23 gols e 17 assistências. O time catalão lidera o Campeonato Espanhol com folga sobre o Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neyymar Lamine Yamal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07