Flick vê Yamal pronto para superar lesão e crê em recuperação: 'Desejo uma Copa fantástica' Autor do único gol do jogo na vitória de sua equipe sobre o Celta de Vigo, o atacante se machucou ao cobrar a penalidade que movimentou o marcador Estadão Conteúdo 24.04.26 16h22 O técnico alemão Hansi Flick concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para falar do jogo do Barcelona contra o Getafe, neste sábado, mas abriu espaço na conferência com os jornalistas quando o assunto foi Lamine Yamal e a lesão que o tirou do resto da temporada. Acostumado a lidar com o jogador, ele disse que o jovem astro vai ter maturidade suficiente para superar esse momento difícil e aposta em sua recuperação para jogar a Copa do Mundo. "A situação não é fácil nem para nós e nem para ele. É a primeira lesão muscular que sofre. Terá que lidar com isso e aprender com a experiência. O Yamal está motivado e tenho certeza de que estará pronto para a Copa do Mundo e vai voltar mais forte ao Barcelona", afirmou. Autor do único gol do jogo na vitória de sua equipe sobre o Celta de Vigo, o atacante se machucou ao cobrar a penalidade que movimentou o marcador. Imediatamente o jogador sentiu o desconforto, caiu no chão e pediu atendimento médico. Flick deixou escapar que o atleta já estava sentindo um problema na coxa, mas por entender que não era nada grave, decidiu permanecer no confronto. "Ele sentiu algo depois da falta, mas não parecia nada sério e decidiu assumir a responsabilidade de continuar. Provavelmente piorou, mas você precisa confiar nos seus instintos. Faz parte do processo de aprendizagem. É mais uma experiência e vai aprender e entender os sinais que o corpo dele envia", afirmou. Por causa da lesão, o jogador está fora dos jogos restantes do Barcelona neste final de temporada europeia. O jogador já iniciou tratamento intensivo. "Elr está indo muito bem (com o tratamento). Agora, o que ele precisa fazer é se concentrar no processo de recuperação, e é isso que ele quer fazer. Desejo a ele uma Copa do Mundo fantástica", afirmou o treinador alemão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flick Barcelona Yamal Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28