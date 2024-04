VÍDEO: Cininha de Paula e Maria Maya sofrem acidente grave no Rio de Janeiro

Cininha de Paula e a Maria Maya sofreram um acidente de carro na Linha Vermelho, no Rio de Janeiro. O veículo em que as duas artistas estavam foi atingido por outro automóvel, mas mãe e filha não ficaram machucadas gravemente. A diretora de cinema usou seu perfil no Instagram, no último sábado (20), para mostrar o vídeo da batida e explicar detalhes do acidente. Confira:

"Um carro a frente estava parada com o trânsito em movimento, freei, desviei, mas [o carro] que estava atrás veio para cima de mim na Linha Vermelha", escreveu Cininha na publicação.

Ainda na legenda do post, a diretora esclareceu ela e Maria não sofreram ferimentos graves. A filha, por exemplo, teve apenas um machucado no braço, causado pelo cinto de segurança. “Foram só bens materiais. Nada de grave e só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Estamos todos bem […] A vida às vezes fica por um fio”, refletiu a diretora.