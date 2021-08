Maria Maya fez a fila andar e assume namoro com gerente comercial

Maria Maya assumiu namoro com Amanda Labrego, dois meses depois do término do namoro com Laryssa Ayres, com quem ficou quase três anos. O novo casal já troca declarações apaixonadas pelas redes.

"Meu amor todinho. Coração não aguenta", comentou Maria numa foto postada por Amanda. O romance é um dos motivos que tem feito a atriz passar mais tempo na capital paulista, onde também ela dirige atualmente uma série para a internet.