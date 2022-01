VÍDEO: Após acidente, Thiago Costa fica de pé e comemora: 'Obrigado, Deus'

Na noite desta terça-feira, 4, Thiago Costa postou o registro em vídeo do momento em que ele fica de pé. "Cada dia uma vitória, obrigado Deus por poder ficar de pé!" escreveu o cantor. Nas imagens, ele aparece acompanhado do fisioterapeuta Arthur Rocha, que presta assistência segurando o pé do artista.

No vídeo, Thiago Costa usa o apoio de duas muletas e tem a perna direita enfaixada. O sertanejo foi submetido a cinco cirurgias, sendo uma delas no braço direito e as demais na perna, que foi gravemente lesionada em um acidente com moto aquática, ocorrido no último dia 11 de novembro, no Furo do Maguari, em Belém.