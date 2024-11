VÍDEO: Ananda denuncia Ana Paula Minerato por racismo e fala sobre letramento racial

Nesta quinta-feira (28/11), Ananda se manifestou publicamente sobre um episódio envolvendo Ana Paula Minerato, acusada de fazer comentários racistas em áudios que vieram à tona recentemente. A cantora registrou um boletim de ocorrência por racismo, destacando a gravidade da situação. "Essas palavras racistas não atingiram só a mim, mas toda uma comunidade. Minerato cutucou algo muito maior", afirmou.

A vocalista do Melanina Carioca falou sobre a importância de tratar o racismo com seriedade, destacando que a questão vai além de seu caso pessoal. "Racismo é crime e precisa ser tratado com seriedade", declarou. Ananda também relatou episódios em que teve sua identidade racial questionada, reforçando que o debate sobre o preconceito racial deve ser ampliado.

"Já ouvi que sou muito branca para ser preta e muito preta para ser branca. Essa confusão existe, mas o racismo não depende da tonalidade da pele para ser sentido", disse a artista, que também anunciou que tomará medidas judiciais contra Minerato. Caso vença o processo, ela afirmou que destinará a indenização para fundações que combatem o racismo.

Ananda reiterou que o racismo é um crime e deve ser combatido de forma firme. "Racistas não passarão. Não podemos aceitar que isso fique impune. É hora de educar, informar e agir", concluiu.