Victor Hugo, da dupla com Diego, é internado e passa por cirurgia

O cantor sertanejo Victor Hugo, conhecido nacionalmente pela dupla com Diego, foi internado de emergência na sexta-feira (16). Ele passou por uma cirurgia para remover cálculos da vesícula biliar no sábado (17). Devido ao procedimento médico, Victor Hugo teve que cancelar seus shows em Alvorada, Tocantins, e Itaberaí, Goiás.

Para não cancelar a agenda, Diego chamou outros cantores para substituir Victor Hugo. Vitinho Imperador foi escolhido para se apresentar no show no interior de Tocantins, enquanto Diego cantou com a dupla Netto & Henrique em Itaberaí. Um show marcado para este domingo (18) em Capinópolis, Minas Gerais, foi adiado para 16 de junho de 2024.

De acordo com um comunicado da dupla sertaneja, Victor Hugo começou a se sentir mal durante uma apresentação em Valparaíso de Goiás. "O cantor apresentou um quadro de dor abdominal com piora progressiva. As dores se intensificaram, e, após alguns exames preliminares realizados em Brasília (DF), evidenciaram a presença de cálculos na vesícula biliar", diz o comunicado da assessoria de imprensa.

Como o uso de medicamentos não aliviou as dores, os médicos decidiram que Victor Hugo deveria retornar a Uberlândia. Ele passou por cirurgia na cidade mineira e deve permanecer em repouso nos próximos dias.