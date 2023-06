Perna fina do ex-BBB Rodolffo chama atenção de internautas: 'Só pode ser montagem'

Os fãs do ex-BBB Rodolffo não seguraram os dedos ao comentar sobre a forma física dele. O sertanejo, da dupla com Israel, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo cuidando do cabelo.

No registro, ele está sentado, em um salão de beleza, e a diferença entre o tamanho dos braços e das pernas do cantor chamou a atenção. É possível ver os músculos dos membros superiores, que estão torneados, já os membros inferiores, estão finos.

Por conta disso, Rodolffo virou assunto na web e muitos internautas chegaram a pensar que a imagem não era verdadeira.

"Só pode ser montagem, meu Deus", comentou um usuário do Twitter. "Homem só sabe malhar braço e esquece das pernas, né? Credo", opinou uma segunda. "Não é possível que essa foto é real, deve ser ângulo", cogitou, ainda, um terceiro.

Foi preciso que os internautas resgatassem um vídeo antigo do cantor para justificar a grossura das pernas do cantor: "Também, né? Fica indo para a academia fazer palhaçada".