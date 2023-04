Verônica Costa, 'Mãe Loira' do funk, é condenada a 10 anos de prisão por torturar

A Mãe Loira do funk, Verônica Costa (PL), vereadora, conhecida pelo sucesso da Furacão 2000, foi condenada em dez anos e oito meses de prisão pela Justiça do Rio. A condenação é por cometer tortura contra o seu ex-marido, Márcio Costa. A decisão foi dada em julgamento nessa terça-feira, na 2ª Câmara Criminal.

A funkeira apelou ao Ministério Público contra sentença em primeira instância na qual tinha sido condenada a cinco anos e 10 meses de prisão.

O caso ganhou holofotes em fevereiro de 2011, após o homem, que na época ainda era casado com a Verônica, denunciar o caso à Polícia Civil.

A decisão dos desembargadores é que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado. Além disso, eles ainda mantiveram a determinação de que a Mãe Loira perca o cargo de vereadora, conforme sentença do juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, de 2019.

Na decisão se hoje, os desembargadores aumentaram a pena dos quatro parentes de Verônica, que são réus no processo, e tinham sido condenados a cinco anos de prisão. Bruno Chaves Ribeiro teve a pena fixada em 10 anos e oito meses de prisão e Tatiane Chaves Ribeiro, Bruno Marcelo Bahia Marques e Sebastião de Oliveira Evangelista, em 10 anos. Todos deverão cumprir a pena em regime fechado. Na sessão, os recursos das defesas dos réus foram negados.

“Demorou, mas graças a Deus a Justiça foi feita”, disse Marcio, que mora atualmente em Miami, nos Estados Unidos. Ele foi para o local há cerca de dez anos, após sofrer as agressões. Marcio precisou mudar de endereço diversas vezes e um ano depois, decidiu sair do país por conta de ameaças de morte.

“Mesmo depois desse ocorrido, de ser torturado, de ter ficado em coma no hospital na UTI, ela ainda estava procurando matadores para me executar. Soube por outras pessoas que conhecíamos em comum. Eu fiquei numa situação muito difícil no Rio de Janeiro, andando com medo nas ruas, trocando de endereço toda hora. Minha vida virou uma loucura. Eu fui obrigado a sair do país”, contou Marcio.

Verônica Costa voltou a comandar os bailes de funk no evento "Furacão 2000 Mãe Loira", no último dia 1º de abril, na casa de shows Rio Music (antigo Olimpo), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da cidade.