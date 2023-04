Cantor brega funk, MC Biel Xcamoso, morre em acidente após carro bater em fachada de prédio

O cantor e produtor de brega funk MC Biel Xcamoso, morreu, na madrugada desta segunda (10), em um acidente de carro na Zona Sul do Recife, em Pernambuco.

Conhecido por Gabriel Farias de Oliveira, 24 anos, era um dos nomes mais expressivos do ritmo no Estado.

O veículo em que MC Biel Xcamoso estava bateu na fachada do Edifício Maria Leopoldina, na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves, na Avenida Boa Viagem e capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h15. Duas equipes ficaram no local até a chegada da polícia.

Câmeras de segurança registraram o ocorrido. Já em imagens feitas por uma equipe da TV Globo, o carro aparece virado na frente do prédio e a fachada do imóvel ficou danificada.

No vídeo, o sangue no chão chama bastante atenção, ainda é possível observar pedaços do veículos ficaram espalhados pela área.

O CB acrescentou que quando a corporação chegou ao local, foi constatado que o jovem estava preso às farragens e não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada pelo serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo do MC Biel Xcamoso foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

A perícia informou que foram entradas sérias avarias no carro e que o impacto no corpo foi muito grande. A equipe do Instituto de Criminalística (IC) informou para a TV Globo que solicitou exames para saber se houve consumo de bebidas alcoólicas antes da batida.

LUTO

Quando o dia amanheceu, amigos e fãs do artista foram até o local do acidente. Eles estava muito abalados com a morte do MC. O artista tinha feito uma apresentação horas antes do ocorrido.

Nas redes sociais, amigos e companheiros de trabalho compartilharam mensagens de luto e homenagem ao artista.

O cantor Lekinho Campos usou seu perfil no Instagram para dizer que o brega funk está de luto. "Vai com Deus irmão. Que ele te guarde num lugar melhor", afirmou MC Kevin do Recife, também nas redes sociais.

"Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como. Que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor", publicou MC Abalo nas redes sociais.

O site Brega Bregoso, um dos mais importantes veículos de divulgação do estilo no estado, postou uma foto de MC Biel Xcamoso e disse que "o brega está de luto". Também escreveu: "estamos devastados".