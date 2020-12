Vera Fischer exibe pernões em foto de Natal

Vera Fischer arrancou elogios dos seguidores do Instagram ao postar uma foto usando um vestido curtou dourado com os pernões à mostra, na última quinta-feira, 24. Na verdade, a loira de 69 anos de idade, postou imagens do Natal do ano passado, quando passou o feriado junto com a família . O objetivo foi desejar feliz Natal aos fãs.

Na oportunidade, a atriz lamentou que, este ano, não conseguiu passar o feriado ao lado dos filhos Gabriel e Rafa. "Este ano não posso reunir'', explicou. Ela tenta se prevenir da pandemia pela Covid-19.

Vera Fischer no Natal de 2019 (Instagram)

“Meus queridos! As fotos são do natal passado porque este ano não posso reunir meus filhos como gostaria… mas a alegria e os votos de um natal cheio de amor e paz vêm do fundo do meu coração. Feliz Natal!”, escreveu.