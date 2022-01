Velório de atriz Françoise Forton é marcado por emoção do seu marido, Eduardo Barata

Na manhã desta segunda-feira, 17, familiares e amigos se despediram da atriz Françoise Forton. Ela está sendo velada no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

A cremação do corpo está marcada para às 16h, no Cemitério da Penitência.

Veja imagens da despedida com fotos de Daniel Pinheiro/AgNews:

Velório de Françoise Forton no teatro Tablado Marcelo Serrado Eduardo Barata e Luis Lobianco

Françoise Forton morreu aos 64 anos neste domingo (16), no Rio de Janeiro. A artista estava internada há quatro meses realizando tratamento para um câncer, que começou na região da bacia e depois para para os pulmões.