Veja os vídeos e prints que acabaram com o casamento de Nicole Balhs

Nicole Balhs e Marcelo Bimbi não estão mais juntos. Após descobrir traição, a modelo colocou fim ao casamento de mais de três anos. As informações são de que Marcelo teria traído Nicole durante uma viagem para o Acre, no dia 3 de julho. As informações são do Metrópoles.

Aparentemente, durante o período que esteve no Acre, Marcelo participou de um evento e conheceu Marília Gabriela, uma influenciadora digital. Depois do trabalho, eles foram para uma festa e ficaram pela primeira vez.

Em prints, é possível notar que Marcelo marca um segundo encontro com a influencer, e agora pretende levar uma terceira pessoa para “tomar uma”. “Tô aqui fora te esperando mas tem uma amiga que ir beber com gente também”, escreveu ele.

Algumas pessoas disseram que quando isso aconteceu, ele ainda estava casado com Nicole. No domingo (25), Nicole descobriu tudo e acabou com o casamento.