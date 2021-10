Veja 11 famosos que foram brigados e você nem sabia

Vários famosos tentam manter as aparências e se mostrar sempre cercados de amigos, principalmente na frente dos holofotes. No entanto, nem tudo é um mar de rosas nos bastidores dos relacionamentos entre celebridades e diversos deles já foram envolvidos em algum desentendimento com outras figuras conhecidas pelo público. As informações são do Metrópoles.

Veja agora uma listinha com alguns famosos que já foram brigados e pouca gente sabia.

Taís Araújo e Ana Maria Braga



(Reprodução: Instagram)

A briga entre as duas teve início depois que a atriz rejeitou, ao vivo, um prato de abóbora feito por Ana. Taís recebeu uma alfinetada no dia da gravação e, em um outro programa, quando tentou fazer as pazes enviando doces à apresentadora, ainda ouviu mais indiretas no ar.

Taylor Swift e Justin Bieber



(Reprodução: Instagram)

A treta entre os dois é longa. Tudo teria começado por dois motivos, o primeiro foi o relacionamento conturbado entre o cantor e Selena Gomez, que é melhor amiga de Taylor. Segundo a mídia, o cantor teria traído Selena várias vezes.

E o segundo motivo é que Justin teria postado uma foto com o empresário Scooter, tirando sarro de Taylor. Segundo a cantora, o agenciador a ridicularizou e diminuiu várias vezes durante a carreira.

Maisa e Silvio Santos



(Reprodução: Instagram)

Silvio teria insinuado, durante um de seus programas, que Maisa estaria namorando o jornalista Dudu Camargo. Ela não gostou e saiu do programa chateada. Além disso, em outra oportunidade, ela foi ridicularizada da mesma maneira por Silvio.

Kim Cattrall e Jessica Parker



(Reprodução: Internet)

A inimizade entre as duas foi um dos assuntos mais polêmicos durante as gravações de Sex and the City. As atrizes não se falam até hoje e esse também é o motivo de Samantha não aparecer no remake da série.

Taylor e Kenye West



(Reprodução: Internet)

A treta entre os dois começou depois que Kenye invadiu o palco e interrompeu Taylor durante seu discurso, no VMA 2009. Após a cantora ganhar o prêmio de “melhor vídeo feminino”, o rapper tomou o microfone dela e disse que Beyoncé que merecia o prêmio.

Paolla Oliveira e Juliana Paes



(Reprodução: Instagram)

O desentendimento teve início quando Juliana não ganhou o prêmio de “Melhor atriz”, que as duas estavam concorrendo em 2017. Juliana foi embora mais cedo e não aceitou as tentativas de Paolla tentando fazer as pazes depois.