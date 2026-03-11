Capa Jornal Amazônia
Vanessa Lopes diz que se arrepende de procedimentos estéticos: 'Fui empurrada'

A influenciadora digital revelou que críticas a levaram acreditar que precisava mudar características em seu corpo

Victoria Rodrigues
fonte

A influencer participou do BBB 24, mas desistiu após passar por uma instabilidade emocional na casa. (Foto: Reprodução/ Instagram | @vanessalopesr_)

A ex-BBB e influenciadora digital Vanessa Lopes, de 24 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que se arrepende de ter realizado procedimentos estéticos que fez mesmo sem ter vontade na época. Em entrevista ao jornal O Globo, a influencer disse que sempre sofreu muito com opiniões estéticas, pressões externas e comentários de pessoas que a faziam acreditar que o seu corpo precisava de "alguns ajustes".

"Fui empurrada para muitas cirurgias, para muitas roupas, para muitas coisas com as quais eu não me sentia confortável. Fui fazer uma drenagem, e o médico começou a me oferecer lipoaspiração", revelou a influenciadora digital e tiktoker Vanessa Lopes, em entrevista ao O Globo.

As diversas críticas que levam a procedimentos estéticos

De acordo com Vanessa, muitas decisões que teve na vida com relação ao rosto e ao corpo foram influenciadas por opiniões de pessoas próximas e de profissionais da área estética. Além disso, a ex-participante do Big Brother Brasil também contou que esses comentários frequentes sobre a sua aparência mudaram a forma como ela mesma se enxergava, porque ela acreditava que necessitava fazer tais mudanças.

"E são aquelas coisas que às vezes nós não estamos sentindo que estamos incomodados com aquilo, mas quando vêm pessoas te dizer que você deveria mudar (...) Tive pessoas do meio também que falaram de nariz, que falaram de rosto, que sempre diziam: 'Ai, deixa eu te dar uma dica'. E são aquelas dicas que vão magoando. Então, eu passei por muitas situações de pessoas querendo me moldar", explicou Vanessa.

A relação de Vanessa com a saúde mental

Essa não é a primeira vez que Vanessa teve que lidar com críticas, mas ao longo de toda sua carreira, ela enfrentou o medo do cancelamento pelos usuários da internet, desde à epoca que começou a fazer sucesso no Tiktok durante a pandemia de Covid-19. Por conta do medo do cancelamento, a influenciadora, inclusive, abandonou sua participação no BBB 26, após sofrer com instabilidade emocional dentro da casa.

"Nas outras edições todo mundo tinha tanto medo de ser cancelado. As pessoas não viviam, não eram sinceras, a gente precisa de sinceridade. E me leram, eu sou sincera demais, eu sou expressiva, louca, vejo coisa na parede, esse programa é minha cara. Ele foi baseado em mim, tenho toda certeza", disse Vanessa Lopes pouco tempo depois de ter apertado o botão de desistência do Big Borther Brasil 24.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

