Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vanessa Lopes relata que sofreu assédio enquanto praticava bicicleta aquática na praia

A influenciadora disse que foi alvo de comentários com cunho sexual, mesmo estando acompanhada de seu namorado Lucas Mamede

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora já acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram | @vanessalopesr_)

A influenciadora digital Vanessa Lopes detalhou momentos de aflição nas mídias sociais ao revelar que foi assediada por dois homens enquanto realizava um passeio turístico em Fernando de Noronha, no nordeste do Brasil. Segundo a tiktoker, o assédio aconteceu, por meio de comentários de duplo sentido e cunho sexual, quando ela estava praticando bicicleta aquática no mar de Noronha.

"Acabei de ser assediada em um passeio de bicicleta aquática no meio do mar. E tem gente que **diz** que é o local, que o problema é o ambiente. Não é. Gente, o homem não precisa de desculpa para acabar com o dia da mulher. E às vezes a mulher que tá junto, ri junto. Tem mulher que fica calada vendo esse tipo de agressão", contou a influencer Vanessa Lopes em suas redes sociais.

VEJA MAIS

image Vanessa Lopes lança livro 'A Dança da Vida nas Redes' e detalha surto vivido no BBB
Tiktoker relata experiências de vulnerabilidade, superação e autocuidado em biografia lançada nesta semana

image Aos 47 anos, beleza da mãe de Vanessa Lopes chama atenção e influencer dispara: 'minha mutante'
A ex-BBB Vanessa Lopes comemorou o aniversário de sua mãe, Liziane Lopes, e a beleza da matriarca chamou atenção dos internautas em fotos nas redes sociais

image Quem é a mãe de Vanessa Lopes, criticada após mostrar resultado de cirurgia íntima?
Ela revelou que o procedimento era um desejo antigo e que buscava mais conforto e bem-estar íntimo

“Não existe hora e nem lugar”

A jovem relatou ainda que, mesmo estando com o namorado e outras pessoas no local, o assediador não se sentiu intimidado em fazer esse comentário. "Estavam os guias acompanhando o passeio, várias famílias, eram 10h. Então não existe hora, não existe lugar para esse tipo de coisa. Homem quando quer estragar o dia de uma pessoa, de uma família, o que seja, ele estraga", explicou Vanessa.

Em outro momento, mas no mesmo local, a influenciadora contou que também sofreu assédio vindo de outro homem, mas ninguém havia notado a situação. "Eu estava sozinha uma hora vendo os golfinhos. Aí um cara começou a olhar para minha bunda e rir. Ele falou: 'tem lugar aí na garupa para eu sentar?'. Ele estava acompanhado por duas mulheres e um outro homem. **E em** nenhum momento, você vê alguém reprimindo. As pessoas riem junto da situação", finalizou a influencer.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vanessa lopes

influenciadora

assédio sexual

mar

fernando de noronha
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda