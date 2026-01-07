Vanessa Lopes relata que sofreu assédio enquanto praticava bicicleta aquática na praia

A influenciadora digital Vanessa Lopes detalhou momentos de aflição nas mídias sociais ao revelar que foi assediada por dois homens enquanto realizava um passeio turístico em Fernando de Noronha, no nordeste do Brasil. Segundo a tiktoker, o assédio aconteceu, por meio de comentários de duplo sentido e cunho sexual, quando ela estava praticando bicicleta aquática no mar de Noronha.

"Acabei de ser assediada em um passeio de bicicleta aquática no meio do mar. E tem gente que **diz** que é o local, que o problema é o ambiente. Não é. Gente, o homem não precisa de desculpa para acabar com o dia da mulher. E às vezes a mulher que tá junto, ri junto. Tem mulher que fica calada vendo esse tipo de agressão", contou a influencer Vanessa Lopes em suas redes sociais.

“Não existe hora e nem lugar”

A jovem relatou ainda que, mesmo estando com o namorado e outras pessoas no local, o assediador não se sentiu intimidado em fazer esse comentário. "Estavam os guias acompanhando o passeio, várias famílias, eram 10h. Então não existe hora, não existe lugar para esse tipo de coisa. Homem quando quer estragar o dia de uma pessoa, de uma família, o que seja, ele estraga", explicou Vanessa.

Em outro momento, mas no mesmo local, a influenciadora contou que também sofreu assédio vindo de outro homem, mas ninguém havia notado a situação. "Eu estava sozinha uma hora vendo os golfinhos. Aí um cara começou a olhar para minha bunda e rir. Ele falou: 'tem lugar aí na garupa para eu sentar?'. Ele estava acompanhado por duas mulheres e um outro homem. **E em** nenhum momento, você vê alguém reprimindo. As pessoas riem junto da situação", finalizou a influencer.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)