Vanessa da Mata procura a polícia por ameaça de empresário de Trancoso

Vanessa da Mata e um amigo precisaram procurar uma delegacia na tarde da última terça-feira (9), na cidade de Trancoso na Bahia. A cantora estava em um restaurante quando começou a sofrer ofensas do proprietário do estabelecimento conhecido como Ricardo. O homem teria abordado Vanessa e o amigo e quase teria agredido a artista. A informação foi divulgada pela colunista do portal EmOff, Fábia Oliveira.

Ricardo teria questionado se Vanessa e seu amigo o reconheciam. Após a dupla dizer que não o reconhecia, o suspeito começou a intimidar a artista junto com o segurança do estabelecimento. Incomodada com a situação, a artista decide sair e pagar a conta. Neste momento, ela passou a ser agredida verbalmente. Quando Vanessa respondeu, Ricardo teria se exaltado mais e tentado agredir fisicamente a artista, mas foi controlado pelo próprio segurança.

Em depoimento, Vanessa da Mata lembrou que o empresário parecia ser o mesmo homem que estaria envolvido em uma confusão com uma amiga no último sábado (06). O caso aconteceu um dia após uma confusão em um restaurante local. O caso será investigado pela delegacia de Trancoso. Todos os envolvidos já prestaram depoimento.