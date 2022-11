Tiroteio em show de dupla sertaneja Hugo e Leonardo deixa dois mortos

Uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 26, morreram e outras duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio no show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, na madrugada de domingo (20), em Piracicaba, interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 26 anos tentou interferir em uma briga de casal. O produtor da dupla, Matheus Erhart, esclareceu que a confusão ocorreu por volta de 1h e 10 minutos de show. Em meio a um tumulto próximo ao palco, um homem sacou a arma e disparou.

“Assim que ouvimos os disparos, retiramos imediatamente a dupla e toda nossa equipe do palco”, disse em uma rede social. “Assim que confirmado que haviam vítimas no local e realmente se tratava de disparos de arma de fogo, retiramos os artistas e banda pro hotel! Lamento pelas mortes! Dia triste”, completou.

O autor dos disparos não foi identificado, de acordo com a Polícia Militar. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.