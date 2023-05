Tina Turner morreu: causa da morte da cantora é divulgada por site internacional

Tina Turner morreu de causas naturais em sua casa na Suíça, segundo publicou o jornal britânico The Daily Mail. A artista ganhou fama no final dos anos 1960 como vocalista principal do Ike & Tina Turner Revue, mas depois alcançou sucesso mundial com a carreira solo. Representantes de Tina Turner, que faleceu na quarta-feira aos 83 anos, confirmaram ao veículo a informação.

Uma mensagem também foi postada na conta oficial da cantora no Instagram: "É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Através de sua música e paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje, nos despedimos de uma querida amiga que deixa para trás seu maior trabalho: sua música. Nossas sinceras condolências vão para sua família. Tina, você fará muita falta ", diz o post.

Quem era Tina Turner?

Nascida em 26 de novembro de 1939, em Nutbush, Tennessee (EUA), em família batista, Anna Mae Bullock começou a cantar no coral da igreja ainda criança. Sua carreira começou no final dos anos 1950, enquanto ela ainda cursava o ensino médio em East St. Louis, Illinois. Em 1957, ela começou a cantar com o grupo de Ike Turner, os Kings of Rhythm, que conheceu no Manhattan Club em East St. Louis, onde sua irmã Alline trabalhava como garçonete.

Ela fez sua estreia com o nome artístico de Little Ann, conforme creditado no álbum de 1958 "Boxtop". Foi somente em 1960 que ela começou a ser apresentada como Tina Turner no single "A Fool in Love", seu primeiro hit com Ike Turner. Eles começaram seu relacionamento nessa época e se casaram em 1962.

Durante as décadas de 1960 e 1970, a dupla Ike & Tina Turner se tornou um dos maiores nomes da música pop americana, graças a sucessos como "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Limites da cidade de Nutbush", se consagrando ao que é até hoje, em memória.