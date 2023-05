'Meu legado é ter mantido meu caminho, do início ao fim', declarou Tina Turner

Alerta

A OMS disse essa semana que o mundo deve se preparar para ameaças de novos patógenos mais mortais que o coronavírus.



Estudantes doadores

O Hemopa retoma hoje o projeto “Doador do Futuro”, suspenso na pandemia. Desde 2004 ele incentiva alunos a doarem sangue.

(J.Bosco)

"Meu legado é ter mantido meu caminho, do início ao fim. Eu acreditei em algo dentro de mim"

TINA TURNER, cantora. Voz de vários grandes sucessos, a artista, que se tornou um ícone da música também pela força de suas interpretações nos palcos, morreu nesta quarta, aos 83 anos.

CONTAS

ANÁLISE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou ontem parecer recomendando a aprovação das contas do governo do Pará no exercício de 2022. O documento destacou o aumento da arrecadação de impostos, que teve crescimento real de 13,21% no ano passado. No período, o Estado teve receita líquida de R$ 39,2 bilhões. O parecer, elaborado com base em análise técnica do Ministério Público de Contas (MPC), será encaminhado agora para a Assembleia Legislativa, a quem cabe fazer o julgamento final das contas do Executivo.

COMBUSTÍVEIS

FISCALIZAÇÃO

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) começou ontem um mutirão para fiscalizar os preços dos combustíveis em todo o País. Os alvos são os estabelecimentos que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel, mesmo após a queda de valores anunciada pela Petrobras. O Procon de cada estado será o órgão responsável pela tarefa. A meta é garantir que a redução chegue ao bolso dos consumidores. A redução do preço médio da gasolina foi de R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78, valor também pago pelas distribuidoras.

CHOCOLATE

EVENTO

Um dos dez maiores polos cacaueiros do mundo, o Pará vai sediar, pelo segundo ano consecutivo, o Festival Internacional de Chocolate, considerado o mais importante evento do segmento na América Latina. O Chocolat Xingu será realizado entre 15 e 18 de junho, no Centro de Eventos de Altamira, e terá a presença de convidados do Brasil e do exterior, incluindo grandes nomes da gastronomia nacional e internacional. A expectativa é de que o evento atraia público de 40 mil pessoas.

LGBTI+

CONSELHO

A cidade de Belém vai ganhar um Conselho Municipal da População LGBTI+.



POLÍTICAS



A proposta foi aprovada ontem na Câmara de Vereadores. O órgão será responsável por definir e garantir políticas públicas para a população LGBTI+, além de acompanhar a investigação de denúncias de crimes. De acordo com o projeto, o conselho será formado por 14 pessoas, sendo sete representantes do poder público e sete representantes da sociedade.

OBRAS

RETOMADA

O Ministério da Educação (MEC) vai retomar 492 obras federais de infraestrutura escolar paradas ou inacabadas no Pará.



CONCLUSÃO



De acordo com o MEC, são unidades de educação de 119 municípios. A conclusão desse conjunto de obras somará à rede de ensino do Pará 124 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas, e 193 escolas de ensino fundamental. O pacote inclui dez reformas e ampliações, seis de ensino profissionalizante e 159 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras.

MINISTRO

AGENDA

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, está no Pará, onde fica até o próximo sábado (27), para uma série de compromissos. Entre eles está uma visita à agroindústria de chocolate da Dona Nena, na Ilha do Combu. Teixeira também participa de um debate sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia no contexto da COP 30, e de um café da manhã na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Santarém. Na pauta, a estratégia de ordenamento e regularização fundiária e ambiental na região.



POSSES



Ontem, Paulo Teixeira empossou os superintendentes regionais do Incra no Pará: Raí Moraes (nordeste e Belém), Zé Maria (oeste e Santarém) e Reginaldo Negreiros (sudeste e Marabá), além do coordenador do escritório estadual do Ministério no Estado, Edson Júnior.

SALÁRIO

IMPACTO

Anunciado no início deste mês, o pagamento antecipado do 13º salário de aposentados e pensionistas do regime geral de previdência injetará, em maio, cerca de R$ 1,2 bilhão na economia paraense. O cálculo foi feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ao todo, 800 mil paraenses vão receber o pagamento antecipado. Na região Norte, o volume de recursos chegará a R$ 2,5 bilhões, atingindo 1,5 milhão de pessoas - números que devem se refletir no movimento do comércio nos próximos dias.

EM POUCAS LINHAS

► O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará faz hoje o lançamento da XVI Feira da Indústria do Pará, a Fipa, que será realizada no ano que vem e terá como tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”. A programação de hoje marca também as comemorações pelo Dia da Indústria, celebrado anualmente em 25 de maio. Na agenda, o Fundo Vale apresenta suas iniciativas em apoio a negócios que valorizam a floresta em pé e os povos da Amazônia, como a Manioca, que foi apoiada pela instituição. O evento ainda contará com a participação da especialista Vanessa Pinsky, pós-doutoranda em bioeconomia, com foco em governança, política pública e cadeias de valor da sociobiodiversidade na Amazônia.

► Será realizado na segunda-feira (29) o evento pré-Fórum Internacional Tributário. Nessa data, a Federação Nacional dos Servidores do Fisco (Fenafisco), a Associação nacional (Anfip) e os sindicatos que representam auditores e fiscais da Fazenda vão reunir, na Câmara dos Deputados, representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Fundo Monetário Internacional e do governo federal para falar sobre reforma tributária, com ênfase no imposto sobre grandes fortunas e sobre o consumo.

► Começa no sábado (27) mais uma edição da Quermesse Mariana. A programação na Praça Santuário segue até 4 de junho, a partir das 18h. Lançada no ano passado, a Quermesse foi criada para estender o conceito do Arraial de Nazaré a outras épocas do ano. O evento será em formato de mini arraial e terá atrações musicais, barracas com venda de artesanato e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação.

► A juíza Rosa Navegantes foi a magistrada escolhida para assumir vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Pará, na classe Juiz de Direito. Ela substitui o juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos. A posse será no dia 26 de junho.