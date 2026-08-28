Time europeu zoa 'bagunça' de amigos de Virginia na casa de Vini Jr.: 'Ele querendo descansar'

Nos últimos dias, viralizou um vídeo nas redes sociais que mostra a presença da influenciadora digital Virginia Fonseca e de seu grupo de amigos animados na casa do jogador Vini Jr. Após a repercussão das imagens, a influencer sofreu uma onda de comentários negativos dos internautas e do time europeu RB Leipzig, que publicou um vídeo onde o elenco brinca e imita as pessoas que estavam curtindo na casa do craque brasileiro.

No vídeo publicado na internet, os jogadores do clube alemão dançam ao som da bateria de uma escola de samba enquanto fazem movimentos que remetem à festa na casa de Vinicius. “Vini querendo descansar depois do treino. A sala da casa dele”, diz a legenda do reels no Instagram.

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Os brasileiros reagiram ao vídeo do clube alemão

Muitos brasileiros assistiram ao vídeo do time alemão e reagiram à dança dos atletas que zoaram os amigos de Virginia Fonseca. "Se até pros brasileiros ela virou piada imagina pros gringos kkkkkk", disse um usuário. "Rapaz tu tá lascado. As Virginetes estão todas P da vida com esse seu vídeo! Aguenta elas agora", destacou outra. "O Adm entregando o entretenimento que o brasileiro gosta", opinou uma terceira pessoa.

Já outras pessoas analisaram a situação mais a fundo. “A casa do Vini Jr virou uma creche. A Virgínia fazendo live lá e as Marias gritando que dava pra ouvir do outro lado da residência. Eu entendo os torcedores do Real Madrid por se preocuparem com o desempenho dele, ele é atleta e precisa de concentração. Isso é a última coisa que ele tá tendo com tanta bagunça na casa dele. Difícil a vida do padrasto de três”, disse outra seguidora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em O Liberal)