Tia de Nego do Borel afirma que cantor ‘estava fora de si’ ao fugir sem paradeiro

Na manhã desta terça-feira (5), Nego do Borel foi encontrado, após ficar 24 desaparecido, pelos policiais da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). O cantor foi localizado em um motel com duas mulheres, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Agora, ele segue sendo encaminhado para prestar depoimento à polícia sobre o ocorrido.

Desde a última segunda-feira (4), o sumiço do artista tem dado o que falar nas redes sociais. Em entrevista ao colunista Leo Dias, uma tia postiça de Nego, Julienne Camach, afirmou estar preocupada com o estado mental do sobrinho que a cada dia piora.

Para Julianne, a série de fatos que têm acontecido com o funkeiro ultimamente demonstram, segundo ela, que o rapaz está fora de si. Durante uma troca de mensagens com a tia, Nego deu a entender que estava se despedindo e não queria aceitar “nem oração” da familiar.

“Meu filho, Deus te ama e eu também. Não deixa o inimigo chegar perto de você, estou orando por você, estou aqui. Vamos ao monte orar. Deus te ama, você é vitorioso. Podemos orar aí com você. Meu filho, tira esse pensamento de depressão”, dizia a tia, em trecho da conversa.

Julianna pede que as pessoas parem de destilar ódio sob o cantor e que isso só tem agravado o caso dele. “Chega! Chega para que tanto ódio? Já pagou o preço, já saiu da casa! Chega, esquece ele! Quero pedir isso de coração. A internet ainda vai matar alguém, a pessoa ainda vai pirar e perder a vida por causa disso”, desabafou.