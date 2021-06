Thiago Gagliasso sai em defesa de Bolsonaro após comentário de bailarina do Faustão

O ator Thiago Gagliasso saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro após post de Carol Tozaki, ex-bailarina do Faustão, que revelou ter terminado o namoro após descobrir que o homem era “Bolsominion”, como são conhecidos os apoiadores do governo federal.

“Descobri que ele era ‘bolsominion’ e terminei o namoro na hora. Eu não tolero e infelizmente as atitudes dele não me agradavam”, disse a modelo, que ainda completou dizendo que agora procura alguém que esteja mais alinhado às suas ideias políticas.

No Twitter, Thiago compartilhou a notícia e escreveu atacando a modelo: “Qual o nome do filme? Um homem de sorte! Meus parabéns a esse guerreiro por se livrar dessa mala”, escreveu Thiago no post.