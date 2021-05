Thiago Brava recorre a Juliette para pagar dinheiro emprestado de Gusttavo Lima

O sertanejo Thiago Brava revelou dever dinheiro para Gusttavo Lima. Segundo ele, para quitar o empréstimo, ele chegou a pedir o dinheiro para a campeã do “BBB 21”, a nova milionária Juliette Freire.

Há um tempo atrás, Gusttavo fez uma brincadeira ao publicar nas redes sociais que Thiago Brava estava pedindo dinheiro para ele: “Me pedindo dinheiro emprestado de novo”. Na época, o colunista Léo Dias revelou que Thiago teria sido despejado de sua mansão em um condomínio de luxo de Goiânia. O sertanejo, então, resolveu entrar na brincadeira.

A vencedora do “BBB 21”, Juliette, que levou R$ 1,5 milhão para casa, vem sendo muito disputada entre artistas como Luan Santana, Wesley Safadão e Rodolffo. Com a vida milionária da advogada depois do programa, Thiago Brava aproveitou para pedir o dinheiro que deve para o colega.

“Eu tinha o número da Juliette, falei com ela se dava para ela me emprestar 300 mil para eu pagar o Gusttavo lima. Aí do nada a foto dela sumiu”, brincou o sertanejo.