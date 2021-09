The Voice Brasil: 10ª temporada terá cinco técnicos e dinâmica inédita; veja

A nova temporada do “The Voice Brasil” está chegando com várias novidades inéditas, que nunca foram feitas em nenhuma outra versão do reality. Previsto para estrear em outubro, nesta décima temporada, a nova dinâmica trará um quinto técnico que formará o time com as vozes que não foram escolhidas pelos outros grupos. As informações são do GShow.

A novidade irá funcionar da seguinte maneira: enquanto quatro times se formam no palco, mais um deles, o quinto, será formado em paralelo por um técnico que agirá às escondidas, deixando a disputa ainda mais imprevisível.

O escolhido para estrear neste posto inédito é o pentacampeão do The Voice Brasil: Michel Teló. Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas ‘Audições às Cegas’, perderem as ‘Batalhas’ ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais.

Ele irá assistir toda a competição de um lugar à parte, nos bastidores, agindo em tempo real durante as fases. A escolha será feita em segredo, na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos.