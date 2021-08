Thales Bretas estampa capa de revista com os filhos dele com Paulo Gustavo

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, estampa a capa da revista GQ, ao lado dos filhos Romeu e Gael, que teve com o ator. A edição faz uma homenagem ao Dia dos Pais.

VEJA MAIS

Na entrevista, o médico fala sobre a experiência da paternidade e como vai criar os filhos após a perda do marido. "Vou tentar de todo jeito fazer com que eles não sintam essa falta, esse buraco que sinto. Sempre penso: o que o Paulo diria? É um pouco sufocante não ter essa resposta".

Capa (Fábio Bartelt/ Reprodução)

"É muito difícil educar sem ter uma referência, sem ter um outro para contrapor, porque às vezes você tem uma opinião sobre uma coisa, mas quer discutir. E eu tinha muito isso de trocar com o Paulo."

Thales comentou sobre a reportagem nas redes sociais, informando que a capa estava programada desde o início do ano, quando Paulo ainda estava vivo: “Este vai ser o Dia dos Pais mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, resistindo e regando o que Paulo e eu plantamos neste mundo. O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz”.