Thais Fersoza e Michel Teló contam como se conheceram: 'Cena de novela'

Thais Fersoza e Michel Teló recordaram o momento em que se viram pela primeira vez em entrevista ao "Altas Horas" que vai ao ar hoje.

O casal se conheceu em um camarote da Sapucaí no Carnaval do Rio, em 2012, como contou Thais: "A gente se conheceu no Carnaval, por incrível que pareça. A gente se esbarrou, a maior cena de novela. Foi ombrinho com ombrinho e aí bateu um olhar diferente"

Teló completou: "Quando o coração bate, não tem jeito". O cantor, aliás, já havia recordado o início do relacionamento dos dois em um post no Instagram, onde contou que quase não foi à Sapucaí por causa do cansaço.

"Eram 2h da manhã, depois de um show no interior de SP, cheguei na Sapucaí. No meio de idas e vindas de milhares de pessoas, literalmente esbarrei no amor da minha vida. Essa foto é a nossa primeira juntos. Naquele momento tudo mudou. Na festa mesmo não conseguimos conversar muito, mas passou um tempo e mandei aquele "Oi!" por DM.. rsrs.