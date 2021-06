Tatuadora mostra trabalho em Whindersson e fãs se preocupam: 'Olhar triste'

A artista que tatuou o rosto de Whindersson Nunes, Bruna Martins, publicou em seu Instagram mais fotos dos desenhos que realizou na face do humorista. Nesta quarta-feira (16), ela mostrou as imagens, porém, o que realmente chamou atenção dos fãs foi a expressão de Whindersson durante o momento do clique. As insformações são do UOL.

Os seguidores e fãs demonstraram preocupação:

"Ele está tão exausto e triste", comentou uma seguidora no Twitter.