Suposto affair de Manu Gavassi compartilha fotos pelado

Jullio Reis, modelo, apontado como novo affair de Manu Gavassi pela jornalista Fabia Oliveira, publicou um ensaio quente nas redes sociais. Entre as fotos, algumas mostram o rapaz com o bumbum de fora ou apenas de cueca branca. Em outra imagem, ele aparece apenas segurando um trombone.

De acordo com a jornalista, amigos da ex-“BBB” e do próprio Jullio teriam revelado que os dois teriam engatado o romance. Eles estão bem próximos, inclusive a família da atriz já interage com o modelo nas redes sociais.

Jullio usa o Instagram para compartilhar fotos do seu trabalho. Ele faz parte do time da Mega Models Brasil, a maior agência de modelos do país.

Manu Gavassi estava solteira desde o “BBB 20”, quando terminou o relacionamento com Igor Carvalho.