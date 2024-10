Superprodução “Classics” de Maurício Manieri estreia hoje em Belém com hits românticos

O cantor Maurício Manieri se apresenta em Belém, nesta sexta-feira (04/10), trazendo a superprodução “Classics” ao palco da Assembleia Paraense, no bairro do Souza. O show, que começa às 22h, promete uma noite de grandes sucessos e momentos emocionantes para o público. Celebrando 25 anos de uma carreira marcada por hits românticos e composições que falam de amor e afeto, Manieri retorna à estrada com a nova edição da turnê, um espetáculo repleto de interatividade e nostalgia.

No repertório, além de suas músicas mais conhecidas como “Minha Menina”, “Bem Querer” e “Se Quer Saber”, o artista também incluirá clássicos do pop romântico nacional e internacional, como “Cheia de Charme”, “Eu Juro”, “All Night Long”, “Can’t Help Falling in Love”, “Love Is In The Air” e “Classic”, envolvendo o público em uma viagem pelos anos 70, 80 e 90.

Manieri destacou a importância emocional dessa apresentação: “Classics me emociona e revela o melhor de mim no palco. As músicas desse repertório marcaram épocas, gerações, vidas… Esse show traz tudo isso à tona. É uma apresentação muito especial, há uma interatividade muito divertida com o público. A gente canta, dança e se envolve em um super espetáculo, que celebra o melhor dos anos 70, 80 e 90”.

Em junho de 2023, Maurício realizou a gravação do DVD "Romantic Classics" em São Paulo, reunindo grandes nomes da música. Durante dois dias de gravação, o cantor dividiu o palco com artistas como Paula Fernandes, Seu Jorge, Belo, Chico Castillo by Gipsy Kings, Jota Quest e Raça Negra, em uma produção que trouxe ao público uma coleção de canções consideradas memoráveis.

Outras programações para ‘sextar’

Uma variedade de eventos culturais também agitam Belém nesta sexta-feira, oferecendo opções para todos os gostos musicais. No Mormaço Bar e Arte, no bairro da Cidade Velha, os fãs de brega poderão conferir o "Brega do Amor", que conta com apresentações de Carabao, Xeiro Verde e Nelsinho Rodrigues. A entrada é gratuita até às 23h, e os ingressos estão disponíveis pelo site da Sympla.

Ainda nesta sexta, o trio Nilson Chaves, Marco André e Vital Lima celebra 40 anos de parceria com um show no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur (Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves), localizado no bairro Batista Campos, a partir das 20h. O trio comemora uma trajetória marcada por colaborações musicais ao longo dos anos. A apresentação será repetida no sábado, 5, no mesmo horário. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla ou na Loja Outlet, no Shopping Boulevard.

Para os que apreciam uma noite nostálgica, o restaurante Manga Jambu, no bairro Umarizal, apresenta o show "Manga Retrô", com Georoocks, André Moura e Hunter, prometendo reviver sucessos do passado. Já os fãs de rock, música eletrônica e hits dos anos 2000 podem curtir a festa Summer EletroParty, no Studio Pub, na Presidente Pernambuco, com os DJs Lesto, Sardz e Lua. A entrada é gratuita até as 21h para quem se inscrever no Sympla.

O Espaço Mazé, localizado no bairro Batista Campos, recebe o especial "O Rappa" com Dudu Urband, a partir das 20h. O evento promete uma noite cheia de emoção, com o artista comandando o som e levando ao público os grandes sucessos da banda O Rappa.

Além da música, o evento terá promoção de caipirinha em dobro para embalar a noite. A entrada será gratuita até às 22h, oferecendo uma oportunidade para quem deseja curtir uma sexta-feira.