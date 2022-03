Solange Almeida casa de novo e celebração é feita por Padre Fábio de Melo

Solange Almeida, 47 anos, é daquelas que ama um compromisso e relacionamentos sérios. A regra para cantora é ser feliz! Nesta sexta-feira, 05, ela casou novamente com Monilton Moura, 31 anos, em Fortaleza, no Ceará.

Usando um vestido branco com babados, véu e grinalda, Solange e o marido receberam a benção do Padre Fábio de Melo, responsável por celebrar o casamento. Ela cantou “Eu sei que vou te amar”, durante a celebração.

"Quando eu ia entrar na igreja, uma criança falou: 'Pai, não posso ir embora. Tem uma princesa casando'. Sempre sonhei em casar assim, mas o melhor é o príncipe", disse a arista.

Quem pensa que a cantora se sente ofendida com a diferença de idade, que é de 16 anos, se engana, ela fala com bom humor de Monilton. "Vamos embora porque temos que consumar o negócio... Aqui não tem esse negócio de noivo que não comparece. Eu faço a cobra subir", disse em um momento da festa.

VEJA MAIS

No local, os convidados foram orientados a não fazer registros com o celular, porém, muitos vídeos e fotos foram compartilhados nas redes sociais.

Para quem não lembra, antes desse relacionamento, Solange foi casada com o paraense Leandro Andriani por pouco mais de dois anos.

Ela também foi casada com Wagner Miau, entre 2012 a 2015 e teve Maria Esther; e com Sávio Varella, entre 2003 a 2010, com quem teve Estrela Sâmara. A cantora é mãe ainda de Rafael e Sabrina, de relacionamentos anteriores.